Рада готовится значительно увеличить госбюджет. Кабмин попросил еще 317 млрд грн
Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить государственный бюджет на 2023 год примерно на 317 млрд грн, сообщила во вторник глава бюджетного комитета Роксолана Подласа.
"Большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", – цитирует Пидласу пресс-служба парламента.
Кроме того, этим законопроектом предлагается увеличить до конца 2023 года расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц на 16,5 млрд грн и направить 1,2 млрд грн Министерству иностранных дел, в частности, для создания дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины в делах против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах морского права.
Депутат заявила, что изменения в бюджет должны рассмотреть до конца сентября.
- В марте Рада увеличила государственный бюджет на рекордные 537 млрд грн. Сейчас его доходы составляют 1,39 трлн грн, расходы – 3,08 трлн грн.
- Новый министр обороны Рустем Умеров, выступая перед депутатами 6 сентября, сказал, что Украине дополнительно нужно 250 млрд гривень на денежное довольствие военнослужащих.
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