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Рада готовится значительно увеличить госбюджет. Кабмин попросил еще 317 млрд грн

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2023, 16:52
Рада готовится значительно увеличить госбюджет. Кабмин попросил еще 317 млрд грн - Фото
Фото: пресс-служба Верховной Рады

Кабинет министров предложил Верховной Раде увеличить государственный бюджет на 2023 год примерно на 317 млрд грн, сообщила во вторник глава бюджетного комитета Роксолана Подласа.

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Большинство денег необходимо на нужды обороны: 195,7 млрд грн – для Вооруженных Сил Украины, 39,7 млрд грн – для Национальной гвардии, 20,4 млрд грн – для Государственной пограничной службы. Еще 13,2 млрд грн будут предусмотрены для расходов на закупку и модернизацию военной техники для ВСУ, 4,4 млрд грн – на изготовление оружия и боеприпасов.

"Большую часть необходимых средств нам придется занимать – почти 299 млрд грн, из которых около 208 млрд грн на внутреннем рынке, часть средств поступит от перевыполнения неналоговых доходов", – цитирует Пидласу пресс-служба парламента.

Кроме того, этим законопроектом предлагается увеличить до конца 2023 года расходы на поддержку внутренне перемещенных лиц на 16,5 млрд грн и направить 1,2 млрд грн Министерству иностранных дел, в частности, для создания дипломатических учреждений в странах Африки и Аравийского полуострова, а также для сопровождения Украины в делах против России в Международном суде ООН и Арбитражных трибуналах морского права.

Депутат заявила, что изменения в бюджет должны рассмотреть до конца сентября.

Андрей Водяный
верховная радакабминвойназаконопроектбюджет-2023
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