Украина увеличила государственный бюджет на рекордные в своей истории 537 млрд грн

Верховная Рада во вторник, 21 марта, проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета в 2023 году на 20% или на 537 млрд грн. Правительственный законопроект №9105 за основу и в целом поддержали 325 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.

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После увеличения расходы государственного бюджета впервые превысят 3 трлн грн.

Статей увеличения расходов всего две:

→ 518,2 млрд грн – сектор национальной безопасности и обороны, большая часть этих средств направляется на общие расходы на денежное обеспечение военнослужащих.

→ 19 млрд грн – пополнение Резервного фонда государственного бюджета, используемого для непредвиденных и неотложных мер. К примеру, из Резервного фонда выделяли деньги для строительства фортификационных сооружений.

Увеличение расходов планируется профинансировать из таких источников:

→ 419,3 млрд грн – это внутренние и внешние заимствования;

→ 60,7 млрд грн – увеличение налоговых поступлений;

→ 50,3 млрд грн – сокращение расходов на обслуживание государственного долга;

→ 6,9 млрд грн – уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.

Ранее доходы госбюджета составляли 1,33 трлн грн (в том числе по общему фонду – 1,17 трлн грн), расходы – 2,58 трлн грн (в частности, по общему фонду – 2,30 трлн грн).

Андрій Водяний

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