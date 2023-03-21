Украина увеличила государственный бюджет на рекордные в своей истории 537 млрд грн
Верховная Рада во вторник, 21 марта, проголосовала за увеличение расходов государственного бюджета в 2023 году на 20% или на 537 млрд грн. Правительственный законопроект №9105 за основу и в целом поддержали 325 депутатов, сообщил Ярослав Железняк из Голоса.
После увеличения расходы государственного бюджета впервые превысят 3 трлн грн.
Статей увеличения расходов всего две:
→ 518,2 млрд грн – сектор национальной безопасности и обороны, большая часть этих средств направляется на общие расходы на денежное обеспечение военнослужащих.
→ 19 млрд грн – пополнение Резервного фонда государственного бюджета, используемого для непредвиденных и неотложных мер. К примеру, из Резервного фонда выделяли деньги для строительства фортификационных сооружений.
Увеличение расходов планируется профинансировать из таких источников:
→ 419,3 млрд грн – это внутренние и внешние заимствования;
→ 60,7 млрд грн – увеличение налоговых поступлений;
→ 50,3 млрд грн – сокращение расходов на обслуживание государственного долга;
→ 6,9 млрд грн – уменьшение расходов на обеспечение государственных гарантий.
- Ранее доходы госбюджета составляли 1,33 трлн грн (в том числе по общему фонду – 1,17 трлн грн), расходы – 2,58 трлн грн (в частности, по общему фонду – 2,30 трлн грн).
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