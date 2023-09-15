Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год: основные показатели
Кабинет министров на своем заседании в пятницу утвердил проект государственного бюджета на 2024 год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Доходы общего фонда бюджета запланированы на уровне 1,56 трлн грн, расходы – 3,11 трлн грн.
Для сравнения, доходы бюджета-2023 сейчас составляют 1,39 трлн грн, расходы – 3,08 трлн грн, но Верховная Рада в ближайшее время должна увеличить его еще на 328 млрд грн.
На что пойдут расходы:
→ безопасность и оборона – 1,69 трлн грн (+113 млрд грн по сравнению с 2023 годом);
→ социальная сфера – 469 млрд грн (+25 млрд грн);
→ медицина – 202 млрд грн (+24 млрд грн)
→ образование – 179 млрд грн (+23 млрд грн).
Предельный объем дефицита государственного бюджета по общему фонду предлагается на уровне 1,53 трлн.
Прожиточный минимум с 1 января 2024 года увеличится с 2589 грн до 2920 грн, а минимальная зарплата – до 7100 грн с 6700 грн. С 1 апреля 2024 года она повысится еще раз до 8000 грн.
Повышение налогов не планируется.
- В прошлом году Верховная Рада проголосовала бюджет на 2023 год в первом чтении 7 октября, а приняла его в целом 3 ноября.
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