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Турция второй раз за месяц подняла процентную ставку. Лира опять упала

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20.07.2023, 16:17
Турция второй раз за месяц подняла процентную ставку. Лира опять упала - Фото
Фото: EPA

Центральный банк Турции продолжил повышение процентной ставки. 20 июля она выросла с 15% до 17,5%, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров банка.

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Это второе повышение с июня, когда Турция поменяла денежно-кредитную политику, и ставка была повышена впервые более чем за два года, и это самый высокий уровень ставки с сентября 2021 года.

Совет директоров подтвердил намерения постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится.

Годовая инфляция в Турции составляет почти 40%, а турецкая лира накануне достигала очередного исторического минимума к доллару, опустившись до курса в 27 лир за доллар.

Читайте также: Центральный банк мира призвал повышать процентные ставки для обуздания инфляции

22 июня Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5% до 15% годовых. Это было первое повышение ставки в Турции с 2021 года. После этого лира за день потеряла 2,8% стоимости, опустившись до 24,9 лиры за доллар. 

26 июня Центральный банк мира призвал повышать процентные ставки для сдерживания инфляции.  

Падение стоимости турецкой валюты усилилось после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом страны. 

  • 9 июня 2023 года Эрдоган уволил сторонника политики низких ставок с должности главы Центробанка.  
  • Рост потребительских цен в Турции замедлился до 38,2% в годовом исчислении в июне, и это – самый низкий уровень инфляции с декабря 2021 года. На замедление инфляции повлияла раздача населению бесплатного газа.
  • 17 июля Турция повысила налоги на бензин и дизельное топливо почти на 200%. Цена на газ для автомобилей выросла на 225%.
Вера Касиян
Турцияинфляциялирапроцентная ставка
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