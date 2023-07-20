Турция второй раз за месяц подняла процентную ставку. Лира опять упала

Центральный банк Турции продолжил повышение процентной ставки. 20 июля она выросла с 15% до 17,5%, говорится в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров банка.

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Это второе повышение с июня, когда Турция поменяла денежно-кредитную политику, и ставка была повышена впервые более чем за два года, и это самый высокий уровень ставки с сентября 2021 года.

Совет директоров подтвердил намерения постепенно ужесточать денежно-кредитную политику, пока прогноз по инфляции значительно не улучшится.

Годовая инфляция в Турции составляет почти 40%, а турецкая лира накануне достигала очередного исторического минимума к доллару, опустившись до курса в 27 лир за доллар.

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22 июня Центробанк Турции повысил ключевую ставку с 8,5% до 15% годовых. Это было первое повышение ставки в Турции с 2021 года. После этого лира за день потеряла 2,8% стоимости, опустившись до 24,9 лиры за доллар.

26 июня Центральный банк мира призвал повышать процентные ставки для сдерживания инфляции.

Падение стоимости турецкой валюты усилилось после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом страны.