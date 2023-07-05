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Инфляция в Турции замедлилась до 17-месячного минимума: помог бесплатный газ для населения

Цей матеріал також доступний українською
05.07.2023, 14:47
Инфляция в Турции замедлилась до 17-месячного минимума: помог бесплатный газ для населения - Фото
Фото: depositphotos.com

Рост потребительских цен в Турции замедлился до 38,2% в годовом исчислении в июне, и это – самый низкий уровень инфляции с декабря 2021 года. Об этом пишет издание Daily Sabbah со ссылкой на данные статистического ведомства TurkStat. 

На замедление инфляции повлияла раздача населению бесплатного газа, что компенсировало повышения цен на другие товары и продукты. 

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В месячном исчислении цены вросли на 3,92% в июне (0,04% в мае). Больше всего подорожали табак и алкогольные напитки (+11,1%), а также услуги ресторанов и отелей (4,31%). 

Инфляция в Турции достигла 24-летнего пика (84%) в ноябре прошлого года после того, как центробанк снизил ключевую ставку до 8,5% с 19% под давлением президента Реджепа Эрдогана. Неортодоксальная политика центробанка только усилила инфляцию и обесценивание местной валюты.  

С начала 2023 года лира обесценилась по отношению к доллару на 27%. Падение стоимости турецкой валюты усилилось после переизбрания Эрдогана президентом страны.   

В начале июня Эрдоган уволил сторонника политики низких ставок с должности главы центробанка, после чего регулятор полностью изменил монетарную политику, повысив учетную ставку сразу с 8,5% до 15%.  

Новый глава центробанка и новый министр финансов объявили своим приоритетом борьбу с инфляцией. 

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Роман Брыль
Турцияинфляцияпотребительские ценытурецкая лира
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