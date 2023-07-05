Инфляция в Турции замедлилась до 17-месячного минимума: помог бесплатный газ для населения

Рост потребительских цен в Турции замедлился до 38,2% в годовом исчислении в июне, и это – самый низкий уровень инфляции с декабря 2021 года. Об этом пишет издание Daily Sabbah со ссылкой на данные статистического ведомства TurkStat.

На замедление инфляции повлияла раздача населению бесплатного газа, что компенсировало повышения цен на другие товары и продукты.

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В месячном исчислении цены вросли на 3,92% в июне (0,04% в мае). Больше всего подорожали табак и алкогольные напитки (+11,1%), а также услуги ресторанов и отелей (4,31%).

Инфляция в Турции достигла 24-летнего пика (84%) в ноябре прошлого года после того, как центробанк снизил ключевую ставку до 8,5% с 19% под давлением президента Реджепа Эрдогана. Неортодоксальная политика центробанка только усилила инфляцию и обесценивание местной валюты.

С начала 2023 года лира обесценилась по отношению к доллару на 27%. Падение стоимости турецкой валюты усилилось после переизбрания Эрдогана президентом страны.

В начале июня Эрдоган уволил сторонника политики низких ставок с должности главы центробанка, после чего регулятор полностью изменил монетарную политику, повысив учетную ставку сразу с 8,5% до 15%.

Новый глава центробанка и новый министр финансов объявили своим приоритетом борьбу с инфляцией.

9 июня 2023 года инфляция в Украине замедлилась до 15,3%: это самый низкий показатель с марта 2022 года.

23 июня турецкая лира обвалилась до нового минимума после резкой смены политики центробанка.

26 июня Центральный банк мира призвал повышать процентные ставки для обуздания инфляции.





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