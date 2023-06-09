Инфляция в Украине замедлилась до 15,3%: это самый низкий показатель с марта 2022 года

Инфляция в Украине в годовом выражении в мае замедлилась до 15,3%, сообщила Государственная служба статистики.

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Это самый низкий показатель с марта прошлого года, когда цены в годовом выражении выросли на 13,7%. В апреле 2023 года инфляция составила 17,9%.



В месячном измерении в мае инфляция осталась на том же уровне, что и в апреле – 0,5%. Базовая инфляция в прошлом месяце ускорилась до 0,3% с 0,2% в апреле.

Что подорожало в мае

На потребительском рынке цены на продукты питания и безалкогольные напитки за месяц выросли на 0,9%. Больше всего – на 8,7% и 5,6% – подорожали фрукты и овощи. На 0,2–1,7% выросли цены на мясо и мясопродукты, безалкогольные напитки, рыбу и продукты из рыбы, сыры, масло.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 1,2%, в т.ч. на табачные изделия – на 1,3%, алкогольные напитки – на 1,2%.

В сфере здравоохранения зафиксирован рост цен на 0,8%, что связано с подорожанием фармацевтической продукции на 1%.

Что подешевело в мае

В то же время на 22,7% подешевели яйца (но они все равно более чем в два раза дороже, чем год назад), на 0,2-3,2% снизились цены на продукты переработки зерновых, сало, рис, подсолнечное масло, сахар, макароны изделия, молоко.

Одежда и обувь подешевели на 1,6%, в частности, обувь – на 1,9%, одежда – на 1,4%.

Цены на транспорт снизились на 1,1% в основном из-за удешевления топлива и смазочных масел на 2,5%.