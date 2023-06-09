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Інфляція в Україні сповільнилась до 15,3%: це найнижчий показник з березня 2022 року

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09.06.2023, 15:55
Інфляція в Україні сповільнилась до 15,3%: це найнижчий показник з березня 2022 року - Фото
Фото: depositphotos.com

Інфляція в Україні у річному вираженні у травні сповільнилась до 15,3%, повідомила в понеділок Державна служба статистики.

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Це найнижчий показник з березня минулого року, коли ціни у річному вираженні виросли на 13,7%. У квітні 2023 року інфляція становила 17,9%.

У місячному вимірі у травні інфляція залишилась на тому самому рівні, що й у квітні, – 0,5%. Базова інфляція минулого місяця прискорилась до 0,3% з 0,2% у квітні.

Що подорожчало у травні

На споживчому ринку ціни на продукти харчування та безалкогольні напої за місяць зросли на 0,9%. Найбільше – на 8,7% та 5,6% – подорожчали фрукти та овочі. На 0,2-1,7% зросли ціни на м'ясо та м'ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сири, масло.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,2%, у т.ч. на тютюнові вироби – на 1,3%, алкогольні напої – на 1,2%.

У сфері охорони здоров'я зафіксоване зростання цін на 0,8%, це пов'язано із подорожчання фармацевтичної продукції на 1%.

Що подешевшало у травні

Водночас на 22,7% подешевшали яйця (але вони все одно більш ніж удвічі дорожчі, ніж рік тому), на 0,2-3,2% знизилися ціни на продукти переробки зернових, сало, рис, соняшникову олію, цукор, макаронні вироби, молоко.

Одяг і взуття подешевшали на 1,6%, зокрема, взуття – на 1,9%, одяг – на 1,4%.

Ціни на транспорт знизилися на 1,1% в основному через здешевлення палива та мастил на 2,5%.

Андрій Водяний
інфляціяціниДержстат
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