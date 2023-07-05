RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Інфляція у Туреччині сповільнилася до 17-місячного мінімуму: допоміг безплатний газ для населення

Этот материал также доступен на русском
05.07.2023, 14:47
Інфляція у Туреччині сповільнилася до 17-місячного мінімуму: допоміг безплатний газ для населення - Фото
Фото: depositphotos.com

Зростання споживчих цін у Туреччині сповільнилося до 38,2% у річному обчисленні у червні, й це – найнижчий рівень інфляції з грудня 2021 року. Про це пише видання Daily Sabbah із посиланням на дані статистичного відомства TurkStat.

На уповільнення інфляції вплинуло роздавання населенню безплатного газу, що компенсувало підвищення цін на інші товари та продукти.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

У місячному обчисленні ціни зросли на 3,92% у червні (0,04% у травні). Найбільше подорожчали тютюн і алкогольні напої (+11,1%), а також послуги ресторанів і готелів (4,31%).

Інфляція в Туреччині досягла 24-річного піка (84%) у листопаді минулого року після того, як центробанк знизив ключову ставку до 8,5% з 19% під тиском президента Реджепа Ердогана. Неортодоксальна політика центробанку лише посилила інфляцію та знецінення місцевої валюти.

З початку 2023 року ліра знецінилася щодо долара на 27%. Падіння вартості турецької валюти посилилося після переобрання Ердогана президентом країни.

На початку червня Ердоган звільнив прихильника політики низьких ставок з посади голови центробанку, після чого регулятор повністю змінив монетарну політику, підвищивши облікову ставку відразу з 8,5 до 15%.

Новий голова центробанку та новий міністр фінансів оголосили своїм пріоритетом боротьбу з інфляцією.

Приєднуйтесь до нас у Facebook та беріть участь у дискусіях
Роман Бриль
туреччинаінфляціяспоживчі цінитурецька ліра
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 