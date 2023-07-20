Туреччина вдруге за місяць підняла відсоткову ставку. Ліра знову впала

Центральний банк Туреччини продовжив підвищення відсоткової ставки. 20 липня вона зросла з 15% до 17,5%, йдеться у пресрелізі за підсумками засідання ради директорів банку.

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Це друге підвищення з червня, коли Туреччина змінила грошово-кредитну політику, і ставку було підвищено вперше більш ніж за два роки, і це найвищий рівень ставки з вересня 2021 року.

Рада директорів підтвердила наміри поступово посилювати грошово-кредитну політику, поки прогноз щодо інфляції значно не покращиться.

Річна інфляція в Туреччині становить майже 40%, а турецька ліра напередодні досягала чергового історичного мінімуму до долара, опустившись до курсу 27 лір за долар.

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22 червня Центробанк Туреччини підвищив ключову ставку з 8,5% до 15% річних. Це було перше підвищення ставки у Туреччині з 2021 року. Після цього ліра за день втратила 2,8% від вартості, опустившись до 24,9 ліри за долар.

26 червня Центральний банк світу закликав підвищувати процентні ставки для приборкання інфляції.

Падіння вартості турецької валюти посилилося після переобрання Реджепа Ердогана президентом країни.