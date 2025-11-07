Резерви України зросли до $49,5 млрд: новий історичний рекорд
Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2025 року зросли до $49,52 млрд, що на 6,4% більше, ніж у попередньому місяці, повідомив НБУ на своєму сайті.
Таке стрімке зростання зумовлене значними обсягами міжнародної допомоги: $4,69 млрд від Євросоюзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), $1,08 млрд – через рахунки Світового банку, $117 млн від Банку розвитку Ради Європи.
Ще майже $508 млн на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.
У жовтні, порівнюючи з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку зріс на 24% – до $2,83 млрд.
За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.
- НБУ прогнозує, що наприкінці 2025 року резерви зростуть до $54 млрд, що на 19% перевищуватиме мінімально достатній рівень за композитним критерієм МВФ.
Коментарі (0)