Резерви України зросли до $49,5 млрд: новий історичний рекорд

Фото: НБУ

Міжнародні резерви України станом на 1 листопада 2025 року зросли до $49,52 млрд, що на 6,4% більше, ніж у попередньому місяці, повідомив НБУ на своєму сайті.

Таке стрімке зростання зумовлене значними обсягами міжнародної допомоги: $4,69 млрд від Євросоюзу в межах ініціативи G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), $1,08 млрд – через рахунки Світового банку, $117 млн від Банку розвитку Ради Європи.

Читайте також Мільйони євро та тисячі генераторів. Директор GIZ Ukraine про масштаби допомоги Україні

Ще майже $508 млн на валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло від розміщення облігацій внутрішньої державної позики.

У жовтні, порівнюючи з попереднім місяцем, чистий продаж валюти за операціями Національного банку зріс на 24% – до $2,83 млрд.

За оцінками НБУ, поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для збереження стійкості валютного ринку України.