Резервы Украины выросли до $49,5 млрд: новый исторический рекорд

Фото: НБУ

Международные резервы Украины по состоянию на 1 ноября 2025 года выросли до $49,52 млрд, что на 6,4% больше, чем в предыдущем месяце, сообщил НБУ на своем сайте.

Такой стремительный рост обусловлен значительными объемами международной помощи: $4,69 млрд от Евросоюза в рамках инициативы G7 Extraordinary Revenue Acceleration for Ukraine (ERA), $1,08 млрд – через счета Всемирного банка, $117 млн от Банка развития Совета Европы.

Еще почти $508 миллионов на валютные счета правительства в Национальном банке поступило от размещения облигаций внутреннего государственного займа.

В октябре, по сравнению с предыдущим месяцем, чистая продажа валюты по операциям Национального банка выросла на 24% – до $2,83 млрд.

По оценкам НБУ, текущий объем международных резервов обеспечивает финансирование 5,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для сохранения устойчивости валютного рынка Украины.