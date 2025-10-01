Украина получила новую помощь от ЕС: 4 млрд евро в бюджет, 300 млн евро на газ

От Евросоюза в рамках ERA получено уже 14 млрд евро из запланированных 18,1 млрд евро. Остальная сумма ожидается до конца 2025 года

Европейская комиссия (Фото: Depositphotos)

Украина в среду, 1 октября, получила очередной транш макрофинансовой помощи от Европейского союза в размере 4 млрд евро. Деньги поступили через механизм ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans), они профинансированы за счет доходов от замороженных активов Центрального банка России в ЕС, сообщило Министерство финансов.

Одновременно Нафтогаз Украины сообщил о подписании кредитного соглашения с Европейским инвестиционным банком на 300 млн евро. Финансирование предоставляется в рамках Ukraine Energy Rescue Plan и гарантируется Европейской комиссией. Деньги предназначены для закупки импортного газа для формирования долгосрочных запасов и стабильного прохождения отопительного сезона в условиях войны.

Всего от Евросоюза в рамках ERA получено уже 14 млрд евро из запланированных 18,1 млрд евро. Остальная сумма ожидается до конца 2025 года.

Деньги пойдут на приоритетные расходы госбюджета: социальная сфера, военные нужды и восстановление.

В частности, 2 млрд евро из сегодняшних ассигнований будут направлены на беспилотники в соответствии с соглашением между ЕС и Украиной.

"Европейский союз с февраля 2022 года является крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине – 62,5 млрд евро. Средства ERA стали важным инструментом обеспечения бюджетных потребностей в 2025 году. Благодарен Еврокомиссии за понимание потребностей Украины и проактивную позицию в этом вопросе. Дальнейшее использование замороженных активов РФ для нужд Украины остается на повестке дня встреч с европейскими коллегами", – отреагировал на получение транша министр финансов Сергей Марченко.

Механизм ERA предусматривает предоставление Украине $50 миллиардов, которые обеспечены доходами от замороженных активов России. Вклад ЕС составляет 18,1 млрд евро.

Предыдущий восьмой транш, обеспеченный доходами от активов России, Украина получила 10 сентября, он составил 1 млрд евро.