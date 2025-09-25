Мерц предложил предоставить Украине беспроцентный кредит на 140 млрд евро

Фридрих Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал идею предоставления Украине "репарационного займа". Его объем составит до 140 млрд евро, и, в отличие от санкций, этот механизм не может быть заблокирован одной или двумя странами, говорится в статье Мерца в Financial Times.

"Мы делаем это не для того, чтобы затянуть войну, а чтобы ее завершить. Москва сядет за стол переговоров о прекращении огня только тогда, когда осознает, что у Украины больше выносливость. И эта выносливость у нас есть", – написал Мерц.

Он считает, что предоставление такого займа может стать рычагом, который разрушит ставку Владимира Путина на затягивание времени, но для этого страны Евросоюза должны проявить смелость – чтобы не просто реагировать на действия России, а навязать ей собственную повестку дня.

"В последние годы мы часто действовали в режиме "по обстоятельствам". Теперь я выступаю за мобилизацию финансовых ресурсов в масштабе, который обеспечит военную устойчивость Украины на несколько лет", – сказал Мерц.

Он подчеркнул, что Германия не поддерживает конфискацию замороженных активов Центрального банка России, но считает возможным разработать жизнеспособное решение, которое позволит без вмешательства в право собственности предоставить Украине многомиллиардный беспроцентный заем.

"Этот кредит будет возвращен только после того, как Россия возместит Украине убытки, причиненные во время этой войны. К тому времени российские активы будут оставаться замороженными, как решил Европейский совет", – написал Мерц.

Такая масштабная помощь потребует бюджетных гарантий от государств-членов Евросоюза, но затем их заменят обеспечением за счет следующего многолетнего бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы.

"Я обсужу это предложение с главами государств и правительств Европы на нашей встрече в Копенгагене в следующую среду [1 октября]. Предлагаю, чтобы на Европейском совете в конце октября нам был предоставлен мандат для подготовки этого инструмента юридически безопасным способом", – написал Мерц.

"В идеале это решение должно быть единогласным, но если это невозможно, его должно принять большинство государств-членов, которые твердо поддерживают Украину. Также следует пригласить к участию в этом механизме партнеров со всего мира, которые заморозили российские активы. С этой целью мы будем тесно координироваться с нашими партнерами из G7", – добавил канцлер Германии.