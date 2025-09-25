Мерц запропонував надати Україні безвідсотковий кредит на 140 млрд євро

Фрідріх Мерц (Фото: CLEMENS BILAN / EPA)

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц підтримав ідею надання Україні "репараційної позики". Її обсяг становитиме до 140 млрд євро, і, на відміну від санкцій, цей механізм не може бути заблоковано однією чи двома країнами, йдеться в статті Мерца у Financial Times.

"Ми робимо це не для того, щоб затягнути війну, а щоб її завершити. Москва сяде за стіл переговорів про припинення вогню лише тоді, коли усвідомить, що Україна має більшу витривалість. І ця витривалість у нас є", – написав Мерц.

Він вважає, що надання такої позики може стати важелем, який зруйнує ставку Володимира Путіна на затягування часу, але для цього країни Євросоюзу повинні проявити сміливість – щоб не просто реагувати на дії Росії, а нав'язати їй власний порядок денний.

"Останніми роками ми часто діяли в режимі "за обставинами". Тепер я виступаю за мобілізацію фінансових ресурсів у масштабі, який забезпечить військову стійкість України на кілька років", – сказав Мерц.

Він наголосив, що Німеччина не підтримує конфіскацію заморожених активів Центрального банку Росії, але вважає за можливе розробити життєздатне рішення, яке дозволить без втручання у право власності надати Україні багатомільярдну безвідсоткову позику.

"Цей кредит буде повернено лише після того, як Росія відшкодує Україні збитки, завдані під час цієї війни. До того часу російські активи залишатимуться замороженими, як вирішила Європейська рада", – написав Мерц.

Така масштабна допомога вимагатиме бюджетних гарантій від держав-членів Євросоюзу, але потім їх замінять забезпеченням коштом наступного багаторічного бюджету Євросоюзу на 2028-2034 роки.

"Я обговорю цю пропозицію з главами держав та урядів Європи на нашій зустрічі в Копенгагені наступної середи [1 жовтня]. Пропоную, щоб на Європейській раді наприкінці жовтня нам було надано мандат для підготовки цього інструменту в юридично безпечний спосіб", – написав Мерц.

"В ідеалі це рішення має бути одноголосним, але якщо це неможливо, його має ухвалити більшість держав-членів, які твердо підтримують Україну. Також слід запросити до участі в цьому механізмі партнерів з усього світу, які заморозили російські активи. З цією метою ми тісно координуватимемося з нашими партнерами з G7", – додав канцлер Німеччини.