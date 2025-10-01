Україна отримала нову допомогу від ЄС: 4 млрд євро в бюджет, 300 млн євро на газ
Україна в середу, 1 жовтня, отримала черговий транш макрофінансової допомоги від Європейського союзу в розмірі 4 млрд євро. Гроші надійшли через механізм ERA Loans (Extraordinary Revenue Acceleration Loans), вони профінансовані за рахунок доходів від заморожених активів Центрального банку Росії в ЄС, повідомило Міністерство фінансів.
Одночасно Нафтогаз України повідомив про підписання кредитної угоди з Європейським інвестиційним банком на 300 млн євро. Фінансування надається в межах Ukraine Energy Rescue Plan та гарантується Європейською комісією. Гроші призначені на закупівлю імпортного газу для формування довгострокових запасів і стабільне проходження опалювального сезону в умовах війни.
Загалом від Євросоюзу у межах ERA отримано вже 14 млрд євро із запланованих 18,1 млрд євро. Решта суми очікується до кінця 2025 року.
Гроші підуть на пріоритетні видатки держбюджету: соціальна сфера, військові потреби та відновлення.
Зокрема, 2 мільярди євро з сьогоднішньої виплати будуть виділені на дрони, відповідно до взаємної угоди між ЄС та Україною.
"Європейський союз із лютого 2022 року є найбільшим надавачем прямої бюджетної допомоги Україні – 62,5 млрд євро. Кошти ERA стали важливим інструментом забезпечення бюджетних потреб у 2025 році. Вдячний Єврокомісії за розуміння потреб України та проактивну позицію у цьому питанні. Подальше використання заморожених активів РФ для потреб України залишається на порядку денному зустрічей з європейськими колегами", – відреагував на отримання траншу міністр фінансів Сергій Марченко.
Механізм ERA передбачає надання Україні $50 мільярдів, які забезпечені доходами від заморожених активів Росії. Внесок ЄС становить 18,1 млрд євро.
Попередній восьмий транш, забезпечений доходами від активів Росії, Україна отримала 10 вересня, він становив 1 млрд євро.
- У 2024 році країни G7 погодились використовувати відсотки від заморожених інвестицій як позику для України. Позика забезпечуватиметься доходами від заморожених російських активів і для України буде безплатною.
- Європейські країни зараз розробляють новий юридичний механізм для надання Україні безпроцентної фінансової допомоги на 140 млрд євро з використаннями російських активів.
