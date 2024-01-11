Курс ліри в Туреччині оновив історичний мінімум – уже 30 за долар
Турецька ліра у четвер, 11 січня, опустилася до найнижчого рівня у своїй новітній історії – понад 30 лір за долар США, пише Reuters.
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Після переобрання президента Реджепа Тайїпа Ердогана у травні минулого року турецька влада відмовилась від неортодоксальної політики низьких процентних ставок, повернувшись до жорсткої монетарної політики й послабивши контроль за валютним курсом. Таким чином вона намагається впоратися з надвисокою інфляцією, але поки що їй це не вдається. У грудні вона становила майже 65%.
З літа 2023 року облікова ставка в Туреччині виросла на 34 відсоткових пункти до 42,5%.
Сучасну турецьку ліру було введено в обіг у 2005 році після реформи, спрямованої на стабілізацію економічної ситуації в Туреччині. Було проведено деномінацію, за якої 1 нова ліра була замінена на 1 мільйон старих лір.
- У листопаді 2023 року золотовалютні резерви Туреччини зросли до історичного максимуму – $136,5 млрд.
- Турецький експорт у 2023 році досяг рекордного рівня у $255,8 млрд. Це також історичний рекорд для країни.