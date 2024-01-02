Експорт Туреччини у 2023 році сягнув $255,8 млрд. Це історичний рекорд

Financial Times писала, що Туреччина різко збільшила експорт товарів подвійного призначення до п'яти країн, звідки вони потрапляють у РФ

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Турецький експорт у 2023 році досяг рекордного рівня у $255,8 млрд. Це історичний рекорд для країни, заявив президент Реджеп Ердоган, передає державне інформагентство Анадолу.

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У той час як світова економіка зростала в середньому на 3,4% на рік, зростання економіки Туреччини склало в середньому 6% на рік, заявив Ердоган на заході, присвяченому оголошенню економічних показників за результатами минулого року.

Джерело: Анадолу

Глава держави наголосив, що Туреччина прагне збільшити експорт товарів і послуг у 2024 році понад $375 млрд.

"Зростанням на 5,9% у третьому кварталі 2023 року ми продовжили нашу безперервну тенденцію зростання. Так тривало останні 13 кварталів. Таким чином, ми стали другою за темпами зростання країною серед країн "Великої двадцятки", – сказав президент Туреччини.

Довідка Основою економіки Туреччини є промисловість та сектор послуг, проте 25% від усіх робочих місць посідає сільське господарство.



Туреччина посідає перше місце у світі з виробництва фундука, вишні, інжиру, абрикосу, айви та маку, друге – з виробництва дині, кавуна, вишні, огірка, ріжкового дерева та нуту, третє – з виробництва мандаринів та яблук і четверте – з виробництва, полуниці, каштана, волоських горіхів та сочевиці.



Автомобільна, нафтохімічна та електронна промисловості останніми роками перевершили у структурі експорту республіки такі традиційні галузі, як виробництво текстилю та одягу.



Основою економіки Туреччини є промисловість та сектор послуг, проте 25% від усіх робочих місць посідає сільське господарство.Туреччина посідає перше місце у світі з виробництва фундука, вишні, інжиру, абрикосу, айви та маку, друге – з виробництва дині, кавуна, вишні, огірка, ріжкового дерева та нуту, третє – з виробництва мандаринів та яблук і четверте – з виробництва, полуниці, каштана, волоських горіхів та сочевиці.Автомобільна, нафтохімічна та електронна промисловості останніми роками перевершили у структурі експорту республіки такі традиційні галузі, як виробництво текстилю та одягу. Туреччина експортує хром ($450 млн), мармур ($2 224 млн), польовий шпат (видобуток 4,5 млн тонн, друге місце; експорт $104,0 млн, перше місце у світі), барит (видобуток 0,2 млн тонн, експорт $19,4 млн), пемзу (світовий лідер з видобутку).

Аналогічна картина, за його словами, складається у сфері експорту. Частка Туреччини у світовому експорті, яка 2021 року вперше перевищила 1%, у 2022 році збільшилася до 1,02%, а за перші два квартали 2023 року цей показник збільшився до 1,03%.

Ердоган пообіцяв "нові пакети допомоги та нові послуги" турецьким експортерам.

"Наша мета – не залишити жодної країни, де турецька продукція не була б визнана", – заявив він.

Наприкінці листопада 2023 року Financial Times писала, що Туреччина різко збільшила експорт товарів подвійного призначення до Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану та Узбекистану. США підозрюють, що через Туреччину та ці країни товари потрапляють до Росії.