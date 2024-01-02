Экспорт Турции в 2023 году достиг $255,8 млрд. Это исторический рекорд

Financial Times писала, что Турция резко увеличила экспорт товаров двойного назначения в пять стран, откуда они попадают в РФ

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Турецкий экспорт в 2023 году достиг рекордного уровня в $255,8 млрд. Это исторический рекорд для страны, заявил президент Реджеп Эрдоган, передает государственное информагентство Анадолу.

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В то время как мировая экономика росла в среднем на 3,4% в год, рост экономики Турции составил в среднем 6% в год, заявил Эрдоган на мероприятии, посвященном объявлению экономических показателей по результатам прошедшего года.

Источник: Анадолу

Глава государства подчеркнул, что Турция стремится увеличить экспорт товаров и услуг в 2024 году выше $375 млрд.

"Ростом на 5,9% в третьем квартале 2023 года мы продолжили нашу непрерывную тенденцию роста. Так продолжалось последние 13 кварталов. Таким образом, мы стали второй по темпам роста страной среди стран "Большой двадцатки", – сказал президент Турции.

Справка Основой экономики Турции является промышленность и сектор услуг, однако 25% от всех рабочих мест приходится на сельское хозяйство.



Турция занимает первое место в мире по производству фундука, вишни, инжира, абрикоса, айвы и мака, второе – по производству дыни, арбуза, вишни, огурца, рожкового дерева и нута, третье – по производству мандаринов и яблок и четвертое – по производству фисташек, клубники, каштана, грецких орехов и чечевицы.



Автомобильная, нефтехимическая и электронная промышленности в последние годы превзошли в структуре экспорта республики такие традиционные отрасли, как производство текстиля и одежды.



Турция экспортирует хром ($450 млн), мрамор ($2 224 млн), полевой шпат (добыча 4,5 млн тонн, второе место; экспорт $104,0 млн, первое место в мире), барит (добыча 0,2 млн тонн, экспорт $19,4 млн), пемзу (мировой лидер по добыче). Основой экономики Турции является промышленность и сектор услуг, однако 25% от всех рабочих мест приходится на сельское хозяйство.Турция занимает первое место в мире по производству фундука, вишни, инжира, абрикоса, айвы и мака, второе – по производству дыни, арбуза, вишни, огурца, рожкового дерева и нута, третье – по производству мандаринов и яблок и четвертое – по производству фисташек, клубники, каштана, грецких орехов и чечевицы.Автомобильная, нефтехимическая и электронная промышленности в последние годы превзошли в структуре экспорта республики такие традиционные отрасли, как производство текстиля и одежды.Турция экспортирует хром ($450 млн), мрамор ($2 224 млн), полевой шпат (добыча 4,5 млн тонн, второе место; экспорт $104,0 млн, первое место в мире), барит (добыча 0,2 млн тонн, экспорт $19,4 млн), пемзу (мировой лидер по добыче).

Аналогичная картина, по его словам, складывается и в сфере экспорта. Доля Турции в мировом экспорте, которая в 2021 году впервые превысила 1%, в 2022 году увеличился до 1,02%, а за первые два квартала 2023 года этот показатель увеличился до 1,03%.

Эрдоган пообещал "новые пакеты помощи и новые услуги" турецким экспортерам.

"Наша цель – не оставить ни одной страны, где турецкая продукция не была бы признана", – заявил он.

В конце ноября 2023 года Financial Times писала, что Турция резко увеличила экспорт товаров двойного назначения в Азербайджан, Грузию, Казахстан, Киргизстан и Узбекистан. США подозревают, что через Турцию и эти страны товары попадают в Россию.

В ноябре 2023 года золотовалютные резервы Турции выросли до исторического максимума в $136,5 млрд. Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2013 года, когда резервы составили $135,96 млрд.