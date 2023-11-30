Золотовалютные резервы Турции выросли до исторического максимума

В структуре резервов Центробанка Турции $90,99 млрд — это валюта, $45,49 млрд — золото

Глава Центробанка Турции Хафизе Гайе Эркан (Фото: пресс-служба ЦБ Турции)

Золотовалютные резервы Центрального банка Турции выросли до исторического максимума в $136,5 млрд. Об этом сообщает издание Daily Sabbah со ссылкой на данные регулятора.

Предыдущий рекорд был зафиксирован в декабре 2013 года, когда резервы составили $135,96 млрд.

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В структуре резервов Центробанка Турции $90,99 млрд — это валюта, $45,49 млрд — золото.

Резервы Турции начали расти после переизбрания Реджепа Эрдогана президентом страны в мае этого года. С этого периода резервы выросли на $38,35 млрд, или на 38,6%.

В Турции связывают увеличение резервов со сменой монетарной политики, когда с мая Центробанк перешел к повышению учетной ставки, а не снижению, как это было до президентских выборов.

За полгода ЦБ Турции повысил ставку с 8,5% до 40%.

Прежняя политика истощала валютные резервы ради поддержки курса лиры. Политика оказалась неэффективной: в ноябре прошлого года инфляция достигла 24-летнего пика в 84%.

По стоянию на октябрь 2023 года годовая инфляция в Турции снизилась до 61,3%.

По заявлению турецкого центробанка "текущий уровень монетарной жесткости значительно близок к уровню, необходимому для установления курса на дефляцию. Соответственно, темпы ужесточения монетарной политики замедлятся, и цикл ужесточения завершится в течение короткого периода времени".

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