Международные резервы Украины опустились ниже $40 млрд: НБУ назвал причины

Международные резервы Украины в сентябре 2023 года сократились на 1,7% – с $40,4 млрд до $39,7 млрд. Такое падение связано со значительными валютными интервенциями Национального банка, указывает он на своем сайте.

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Сокращение резервов произошло, несмотря на то что в сентябре Украина имела значительную финансовую помощь от Запада:

→ $1,59 млрд от ЕС;

→ $1,25 млрд от США;

→ $100 млн от Всемирного банка под гарантии Великобритании.

Еще $386,4 млн на валютные счета Нацбанка поступило благодаря размещению валютных облигаций.

За это время на обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте Украина потратила $465,3 млн, а еще $882,1 млн пришлось выплатить Международному валютному фонду.

Чистая продажа валюты Нацбанком составила $2,69 млрд (на 9,8% больше, чем в августе).

Переоценка финансовых инструментов (в результате изменения рыночной стоимости и курсов валют) увеличила стоимость международных резервов Украины на $12,9 млн.

Несмотря на сокращение резервов, они остаются на высоком уровне. Их объем обеспечивает финансирование 5,3 месяца будущего импорта.