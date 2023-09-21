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США после почти двухмесячного перерыва выделили Украине $1,25 млрд на зарплаты и пенсии

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 11:58
США после почти двухмесячного перерыва выделили Украине $1,25 млрд на зарплаты и пенсии - Фото
Фото: Министерство финансов / Facebook

Государственный бюджет Украины в четверг, 21 сентября, после почти двухмесячного перерыва получил от США грант в размере $1,25 млрд на зарплаты и пенсии, сообщило Министерство финансов. Предыдущий грант Украина получила еще в конце июля.

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Деньги пришли через целевой фонд многих доноров Всемирного банка PEACE in Ukraine.

Соединенные Штаты – второй по величине финансовый донор Украины в 2023 году. С начала года США выделили Украине $9,7 млрд бюджетной поддержки, больше Украине дал только Евросоюз – $13 млрд.

С начала полномасштабной войны в госбюджет Украины поступило $21,7 млрд от США.

"Финансовая помощь от США предоставляется на безвозвратных условиях, что позволяет не увеличивать долговую нагрузку на госбюджет. Благодарен правительству США за солидарность и масштабную поддержку", – сказал министр Сергей Марченко.

Привлеченное от США финансирование идет на возмещение расходов госбюджета: обеспечение пенсионных выплат, выплат сотрудникам ГСЧС, оплаты труда медицинских работников, оказывающих услуги по программе медгарантий, госслужащих и педагогов.

  • Министерство финансов Украины надеется на принятие промежуточного бюджета США в ближайшее время и получение до конца текущего года еще $3,3 млрд для покрытия дефицита украинского госбюджета.
  • В 2024 году Минфин хотел бы получить от США на финансирование госбюджета от $12 млрд до $14 млрд.
Андрей Водяный
СШАМинфингрантфинансовая помощьбюджет-2023
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