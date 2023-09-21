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США після майже двомісячної перерви виділили Україні $1,25 млрд на зарплати й пенсії

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 11:58
США після майже двомісячної перерви виділили Україні $1,25 млрд на зарплати й пенсії - Фото
Фото: Міністерство фінансів / Facebook

Державний бюджет України у четвер, 21 вересня, після майже двомісячної перерви отримав від США грант у розмірі $1,25 млрд на зарплати й пенсії, повідомило Міністерство фінансів. Попередній грант Україна отримала ще у кінці липня.

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Гроші прийшли через цільовий фонд багатьох донорів Світового банку PEACE in Ukraine.

Сполучені Штати – другий за величиною фінансовий донор Україні у 2023 році. З початку року США виділили Україні $9,7 млрд бюджетної підтримки, більше Україні дав тільки Євросоюз – $13 млрд.

Від початку повномасштабної війни до держбюджету України надійшло $21,7 млрд від США.

"Фінансова допомога від США надається на безповоротних умовах, що дозволяє не збільшувати боргове навантаження на держбюджет. Вдячний Уряду США за солідарність та масштабну підтримку", – сказав міністр Сергій Марченко.

Залучене від США фінансування йде на відшкодування видатків держбюджету: забезпечення пенсійних виплат, виплат співробітникам ДСНС, оплати праці медичних працівників, які надають послуги за програмою медгарантій, держслужбовців та педагогічних працівників.

  • Міністерство фінансів України сподівається на ухвалення проміжного бюджету США найближчим часом й отримання до кінця поточного року ще $3,3 млрд для покриття дефіциту українського держбюджету.
  • У 2024 році Мінфін хотів би отримати від США на фінансування держбюджету від $12 млрд до $14 млрд.
Андрій Водяний
сшаМінфінбюджет-2023фінансова допомогагрант
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