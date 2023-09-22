Украина за два дня получила более 100 млрд грн в эквиваленте от США и ЕС
Европейский Союз в пятницу, 22 сентября, перечислил Украине восьмой в 2023 году транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Накануне после двухмесячного перерыва Украина получила $1,25 млрд от США.
"Сегодня Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро от ЕС. В целом бюджетная поддержка ЕС Украины в 2023 году уже составляет 13,5 млрд евро. Общая поддержка достигла около 70 млрд евро с момента полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении Шмыгаля в X (Twitter).
Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.
С начала полномасштабной войны это уже 14-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяют ежемесячно в одинаковом размере – 1,5 млрд евро.
До конца года Украина должна получить еще три транша, сообщило Министерство финансов.
"Макрофинансовая помощь ЕС — это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне. Благодарен коллегам из всех институтов ЕС за лидерство в поддержке Украины и ритмичность в предоставлении средств, что помогает украинскому государству своевременно и в полном объеме обеспечивать финансирование расходов государственного бюджета, прежде всего социальных и гуманитарных", – сказал министр Сергей Марченко.
- 6 декабря 2022 года страны ЕС утвердили пакетное соглашение, предусматривающее предоставление Украине 18 млрд евро на финансирование дефицита бюджета в 2023 году.
- 20 июня 2023 года Европейская комиссия предложила создать специальный инструмент финансирования в объеме около 50 млрд евро, который обеспечит последовательную, предполагаемую поддержку Украины на период 2024-2027 годов.
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