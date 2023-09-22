UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Украина за два дня получила более 100 млрд грн в эквиваленте от США и ЕС

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 13:18
Украина за два дня получила более 100 млрд грн в эквиваленте от США и ЕС - Фото
Фото: depositphotos.com

Европейский Союз в пятницу, 22 сентября, перечислил Украине восьмой в 2023 году транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Накануне после двухмесячного перерыва Украина получила $1,25 млрд от США.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Сегодня Украина получила восьмой транш макрофинансовой помощи в размере 1,5 млрд евро от ЕС. В целом бюджетная поддержка ЕС Украины в 2023 году уже составляет 13,5 млрд евро. Общая поддержка достигла около 70 млрд евро с момента полномасштабного вторжения России в Украину", – говорится в сообщении Шмыгаля в X (Twitter).

Деньги предоставляются на льготных условиях. Срок погашения кредита составляет 35 лет. Проценты и другие платежи по обслуживанию долга вместо Украины будут платить страны ЕС.

С начала полномасштабной войны это уже 14-й транш макрофинансовой помощи. С марта 2023 года их выделяют ежемесячно в одинаковом размере – 1,5 млрд евро.

До конца года Украина должна получить еще три транша, сообщило Министерство финансов.

"Макрофинансовая помощь ЕС — это весомый вклад в обеспечение финансовой стабильности и ускорение победы в войне. Благодарен коллегам из всех институтов ЕС за лидерство в поддержке Украины и ритмичность в предоставлении средств, что помогает украинскому государству своевременно и в полном объеме обеспечивать финансирование расходов государственного бюджета, прежде всего социальных и гуманитарных", – сказал министр Сергей Марченко.

Андрей Водяный
евросоюзфинансовая помощьбюджет-2023
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 