Україна за два дні отримала понад 100 млрд грн в еквіваленті від США і ЄС
Європейський Союз у п'ятницю, 22 вересня, перерахував Україні восьмий у 2023 році транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні після майже двомісячної перерви Україна отримала $1,25 млрд від США.
"Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро від ЄС. Загалом бюджетна підтримка ЄС України у 2023 році вже становить 13,5 млрд євро. Загальна підтримка сягнула близько 70 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – йдеться у дописі Шмигаля в X (Twitter).
Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.
З початку повномасштабної війни це вже 14-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяють щомісяця в однаковому розмірі – 1,5 млрд євро.
До кінця року Україна має отримати ще три транші, повідомило Міністерство фінансів.
"Макрофінансова допомога ЄС — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство у підтримці України та ритмічність у наданні коштів, що допомагає українській державі своєчасно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, перш за все соціальних та гуманітарних", — сказав міністр Сергій Марченко.
- 6 грудня 2022 року країни ЄС затвердили пакетну угоду, яка передбачає надання Україні 18 млрд євро на фінансування дефіциту бюджету у 2023 році.
- 20 червня 2023 року Європейська комісія запропонувала створити спеціальний інструмент фінансування в обсязі близько 50 млрд євро, який забезпечить послідовну, передбачувану підтримку України на період 2024-2027 років.
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