Україна за два дні отримала понад 100 млрд грн в еквіваленті від США і ЄС

Європейський Союз у п'ятницю, 22 вересня, перерахував Україні восьмий у 2023 році транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні після майже двомісячної перерви Україна отримала $1,25 млрд від США.

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"Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро від ЄС. Загалом бюджетна підтримка ЄС України у 2023 році вже становить 13,5 млрд євро. Загальна підтримка сягнула близько 70 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – йдеться у дописі Шмигаля в X (Twitter).

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це вже 14-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяють щомісяця в однаковому розмірі – 1,5 млрд євро.

До кінця року Україна має отримати ще три транші, повідомило Міністерство фінансів.

"Макрофінансова допомога ЄС — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство у підтримці України та ритмічність у наданні коштів, що допомагає українській державі своєчасно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, перш за все соціальних та гуманітарних", — сказав міністр Сергій Марченко.