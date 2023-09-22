RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Україна за два дні отримала понад 100 млрд грн в еквіваленті від США і ЄС

Этот материал также доступен на русском
22.09.2023, 13:18
Україна за два дні отримала понад 100 млрд грн в еквіваленті від США і ЄС - Фото
Фото: depositphotos.com

Європейський Союз у п'ятницю, 22 вересня, перерахував Україні восьмий у 2023 році транш макрофінансової допомоги у розмірі 1,5 млрд євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Напередодні після майже двомісячної перерви Україна отримала $1,25 млрд від США.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

"Сьогодні Україна отримала восьмий транш макрофінансової допомоги розміром 1,5 млрд євро від ЄС. Загалом бюджетна підтримка ЄС України у 2023 році вже становить 13,5 млрд євро. Загальна підтримка сягнула близько 70 млрд євро з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну", – йдеться у дописі Шмигаля в X (Twitter).

Гроші надаються на пільгових умовах. Термін погашення кредиту становить 35 років. Відсотки та інші платежі за обслуговування боргу замість України платитимуть країни ЄС.

З початку повномасштабної війни це вже 14-й транш макрофінансової допомоги. З березня 2023 року їх виділяють щомісяця в однаковому розмірі – 1,5 млрд євро.

До кінця року Україна має отримати ще три транші, повідомило Міністерство фінансів.

"Макрофінансова допомога ЄС — це вагомий внесок у забезпечення фінансової стабільності та пришвидшення перемоги у війні. Вдячний колегам з усіх інституцій ЄС за лідерство у підтримці України та ритмічність у наданні коштів, що допомагає українській державі своєчасно та у повному обсязі забезпечувати фінансування видатків державного бюджету, перш за все соціальних та гуманітарних", — сказав міністр Сергій Марченко.

Андрій Водяний
євросоюзфінансова допомогабюджет-2023
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 