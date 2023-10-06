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Міжнародні резерви України опустились нижче $40 млрд: НБУ назвав причини

Этот материал также доступен на русском
06.10.2023, 18:08
Міжнародні резерви України опустились нижче $40 млрд: НБУ назвав причини - Фото
Фото: НБУ

Міжнародні резерви України в вересні 2023 року скоротилися на 1,7% – з $40,4 млрд до $39,7 млрд. Таке падіння пов'язане зі значними валютними інтервенціями Національного банку, вказує він на своєму сайті.

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Скорочення резервів відбулося, попри те що у вересні Україна мала значну фінансову допомогу від Заходу:

$1,59 млрд від ЄС;
$1,25 млрд від США;
$100 млн від Світового банку під гарантії Великої Британії.

Ще $386,4 млн на валютні рахунки Нацбанку надійшло завдяки розміщенню валютних облігацій.

За цей же час на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті Україна витратила $465,3 млн, а ще $882,1 млн довелося виплатити Міжнародному валютному фонду.

Чистий продаж валюти Нацбанком становив $2,69 млрд (на 9,8% більше, ніж у серпні).

Переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) збільшила вартість міжнародних резервів України на $12,9 млн.

Попри скорочення резервів, вони залишаються на високому рівні. Їхній поточний обсяг забезпечує фінансування 5,3 місяця майбутнього імпорту.

Андрій Водяний
НБУміжнародні резервивалюта
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