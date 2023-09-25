Україна отримала $100 млн під гарантію Великої Британії для виплати пенсій за липень

Україна отримала $100 млн від Світового Банку під гарантію Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.

Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету на пенсійні виплати за липень 2023 року.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Отримані гроші є частиною п'ятого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).

"Завдяки наданим коштам ми маємо можливість і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.

Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії з лютого 2022 року становить $1,6 млрд.

Підписуйтесь на наш Instagram: корисні пояснення актуальних тем