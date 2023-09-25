Україна отримала $100 млн під гарантію Великої Британії для виплати пенсій за липень
25.09.2023, 18:00
Фото: depositphotos.com
Україна отримала $100 млн від Світового Банку під гарантію Великої Британії. Про це повідомляє пресслужба міністерства фінансів.
Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію видатків держбюджету на пенсійні виплати за липень 2023 року.
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Отримані гроші є частиною п'ятого додаткового фінансування проєкту "Підтримка державних видатків для забезпечення сталого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine).
"Завдяки наданим коштам ми маємо можливість і надалі зберігати макрофінансову стабільність та забезпечувати пріоритетні видатки державного бюджету", – прокоментував міністр фінансів Сергій Марченко.
Загальний обсяг фінансової допомоги Великої Британії з лютого 2022 року становить $1,6 млрд.
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