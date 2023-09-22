Шмигаль анонсував бальну систему при нарахуванні пенсій. Як це працюватиме

У рамках пенсійної реформи, запланованої на наступний рік, при нарахуванні пенсії буде запроваджено бальну систему. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Бальна система вирівняє диспропорції між пенсіонерами, що давно вийшли на пенсію, і тими, хто вийшов нещодавно. Виплати тим, хто вийшов на пенсію раніше, підтягнуться до сучасного рівня.

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Прем'єр пояснив, як це працюватиме. Щомісяця працевлаштовані громадяни сплачують внесок до Пенсійного фонду. Внесок буде перераховано у бали відповідно до співвідношення між зарплатою людини та середньою зарплатою по Україні на той момент.

"Якщо ви сплачували внески із зарплати, яка є середньою по країні, отримуєте 10 балів. Вище середньої по країні отримуєте, наприклад, 12 або більше балів, менше середньої — 8 балів. Потім ці бали щороку так само перераховуватимуться назад у пенсію відповідно до актуальної середньої заробітної плати на той час", – розповів Шмигаль.

Він підтвердив, що наступного року уряд запускає нову пенсійну реформу. Її мета — забезпечити, щоб кожен український пенсіонер мав солідарну пенсію не нижчу за 30% його середньої заробітної плати протягом життя. Разом із накопичувальною складовою це буде не менше 50%.

Також з 1 березня 2024 року вдруге під час війни буде проведено індексацію пенсій.

"Наступного року плануємо зробити цю індексацію, як і всю солідарну систему, більш справедливою, зрозумілою та прозорою", – резюмував Шмигаль.

15 вересня 2023 року Кабмін вирішив змінити принцип індексації пенсій.

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