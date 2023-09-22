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Шмыгаль анонсировал балльную систему при начислении пенсий. Как это будет работать

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2023, 18:25
Шмыгаль анонсировал балльную систему при начислении пенсий. Как это будет работать - Фото
Фото: пресс-служба Кабмина

В рамках пенсионной реформы, запланированной на следующий год, при начислении пенсии будет введена балльная система. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.  

Балльная система выровняет диспропорции между давно вышедшими на пенсию пенсионерами и теми, кто вышел недавно. Выплаты вышедшим на пенсию раньше подтянутся до современного уровня.

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Премьер объяснил, как это будет работать. Ежемесячно трудоустроенные граждане платят взнос в Пенсионный фонд. Взнос будет пересчитан в баллы согласно соотношению между зарплатой человека и средней зарплатой по Украине на тот момент. 

"Если вы платили взносы с зарплаты, которая является средней по стране, получаете 10 баллов. Выше средней по стране получаете, например, 12 или более баллов, меньше средней — 8 баллов. Затем эти баллы каждый год будут так же пересчитываться обратно в пенсию в соответствии с актуальной средней заработной платой", — рассказал Шмыгаль.

Он подтвердил, что в следующем году правительство запускает новую пенсионную реформу. Ее цель — обеспечить, чтобы каждый украинский пенсионер имел солидарную пенсию не ниже 30% его средней заработной платы в течение жизни. Вместе с накопительной составляющей это будет не менее 50%.

Также с 1 марта 2024 года во второй раз во время войны будет проведена индексация пенсий. 

"В следующем году планируем сделать эту индексацию, как и всю солидарную систему, более справедливой, понятной и прозрачной", — резюмировал Шмыгаль.

Читайте также: Как государство может запустить пенсионную реформу уже сегодня – но сопротивляется.  

Роман Брыль
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