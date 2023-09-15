Кабмин решил изменить принцип индексации пенсий

Кабинет министров решил в 2024 году изменить принцип индексации пенсий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Начинаем реализацию комплексной реформы. В этом году индексация пройдет по новому принципу. Будут проиндексированы все пенсии. Кроме того, мы внедрим коэффициенты и баллы, которые позволят людям с одинаковыми условиями ухода на пенсию, независимо от его времени, получать одинаковую пенсию и одинаковую индексацию. Это позволит в 2024 году повысить среднюю пенсию до 6000 гривен", – говорится в Telegram премьера.

По состоянию на 1 июля 2023 года средний размер пенсии в Украине составляет 5311 грн, но более 66% пенсионеров получают меньше этой суммы.

Согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании, размер пенсии каждого пенсионера определяется индивидуально в зависимости от приобретенного им страхового стажа и полученной заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.

С 1 марта 2019 года в Украине действует механизм ежегодной индексации пенсий, согласно которому размер и порядок увеличения определяются в пределах бюджета Пенсионного фонда по решению Кабинета министров Украины.