Кабмін вирішив змінити принцип індексації пенсій

Кабінет міністрів вирішив у 2024 році змінити принцип індексації пенсій. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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"Починаємо реалізацію комплексної реформи. Цього року індексація пройде за новим принципом. Будуть проіндексовані всі пенсії. Крім того, ми впровадимо коефіцієнти та бали, які дозволять людям з однаковими умовами виходу на пенсію, незалежно від його часу, отримувати однакову пенсію й однакову індексацію. Це дозволить у 2024 році підвищити середню пенсію до 6000 гривень", – йдеться у Telegram прем'єра.

Станом на 1 липня 2023 року середній розмір пенсії в Україні становить 5311 грн, але понад 66% пенсіонерів отримують менше цієї суми.

Відповідно до закону про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, розмір пенсії кожного пенсіонера визначається індивідуально залежно від набутого ним страхового стажу та отриманої заробітної плати, з якої сплачувалися страхові внески.

З 1 березня 2019 року в Україні діє механізм щорічної індексації пенсій, згідно з яким розмір та порядок збільшення визначаються у межах бюджету Пенсійного фонду за рішенням Кабінету міністрів України.