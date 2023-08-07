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Найменші пенсії отримують українці у Тернопільській області, найбільші – у Києві

Этот материал также доступен на русском
07.08.2023, 10:02
Найменші пенсії отримують українці у Тернопільській області, найбільші – у Києві - Фото
Ілюстративне фото: depositphotos.com

Кількість пенсіонерів в Україні зменшилась на 140 000 протягом другого кварталу 2023 року. Це найбільше скорочення від початку великої війни. Середній розмір пенсії становить 5300 грн. Проте 30% пенсіонерів отримують менше ніж 3000 грн, про це повідомляє Опендатабот із посилання на дані Пенсійного фонду. 

За другий квартал 2023 року кількість пенсіонерів в Україні знизилася на 140 000 осіб. Це майже половина від того, наскільки поменшало пенсіонерів від початку великої війни — на 288 000 осіб.

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Щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується в середньому на 2%. Ймовірніше за все, різкий спад у другому кварталі 2023 року пов’язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у чотирьох областях: Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій.

Станом на початок липня середній розмір пенсії в Україні досягає 5311,44 грн — близько $145. Наразі 30% від усіх українських пенсіонерів отримують виплати менше за 3000 грн. Прожитковий мінімум складає 2589 грн.

Від початку повномасштабного вторгнення середній розмір пенсійної виплати по країні збільшився на 21,5%. Цікаво, що в Україні є два регіони, в яких пенсії за цей час зросли найбільше: це Рівненщина (+69%) та Житомирщина (+49%).

У семи областях — Дніпропетровській, Донецькій, Житомирський, Запорізькій, Київський, Луганській, Рівненській та у Києві — середній розмір пенсійної виплати перевищує загальний показник по країні.

Найменша середня пенсія на Тернопільщині — 4023,42 грн, це на 24% нижче за середній показник по країні. Найбільша у Києві — 7190,4 грн, на третину більше за середню виплату по Україні.

Найбільша чисельність пенсіонерів наразі на Дніпропетровщині — 886 000, на другому місці Київ — 750 000, замикає трійцю Харківщина — 725 000.

Пенсіонери все більше довіряють свої гроші банкам — наразі на картку отримують свої виплати 79%. Чисельність отримувачів пенсій через банківську систему потрохи продовжує зростати й наразі становить 79% усіх пенсіонерів — 8,3 млн осіб.

Наталія Софієнко
пенсіонерипенсія
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