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Украина получила $100 млн под гарантию Великобритании для выплаты пенсий за июль

Цей матеріал також доступний українською
25.09.2023, 18:00
Украина получила $100 млн под гарантию Великобритании для выплаты пенсий за июль - Фото
Фото: depositphotos.com

Украина получила $100 млн от Всемирного Банка под гарантию Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета на пенсионные выплаты за июль 2023 года.

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Полученные деньги — часть пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). 

"Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.

Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $1,6 млрд.

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Роман Брыль
ВеликобританияМинфингарантииВсемирный банкPEACE in Ukraine
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