Украина получила $100 млн под гарантию Великобритании для выплаты пенсий за июль
25.09.2023, 18:00
Фото: depositphotos.com
Украина получила $100 млн от Всемирного Банка под гарантию Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.
Средства будут направлены на частичную компенсацию расходов госбюджета на пенсионные выплаты за июль 2023 года.
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Полученные деньги — часть пятого дополнительного финансирования проекта "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).
"Благодаря предоставленным средствам мы имеем возможность и дальше сохранять макрофинансовую стабильность и обеспечивать приоритетные расходы государственного бюджета", — прокомментировал министр финансов Сергей Марченко.
Общий объем финансовой помощи Великобритании с февраля 2022 года составляет $1,6 млрд.
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