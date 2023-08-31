Всемирный банк объявил о помощи Украине на экстренные ремонты жилья – кто получит

Всемирный банк выделил Украине $232 млн помощи на срочный ремонт поврежденного в результате российского вторжения жилья. Это первый транш в рамках проекта "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)", сообщила пресс-служба банка.

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Компенсацию получат более чем 100 000 семей.

"Проект HOPE поможет тысячам украинских семей получить средства, чтобы начать ремонт своих домов до наступления зимы. Проект также поддержит правительство Украины в создании основ для устойчивого, инклюзивного и зеленого восстановления – это колоссальная задача, которая потребует времени и значительной международной поддержки", – сказала вице-президент Всемирного банка по делам Европы и Центральной Азии Антонелла Бассани.

По подсчетам Всемирного банка, жилищный сектор Украины в результате войны понес прямой ущерб более чем на $50 млрд. Проект HOPE призван помочь отремонтировать примерно две трети поврежденных жилых домов, которые считаются пригодными для ремонта.

Деньги предусмотрены для компенсации за ремонт (замена разбитых из-за обстрелов окон или ремонт крыши) владельцам поврежденного жилья. Речь идет об около 98 000 отдельных домов и 8000 квартир в 160 многоквартирных жилых домах в пяти регионах.

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Финансирование проекта состоит из займа Международного банка реконструкции и развития в размере $70 млн, обеспеченного гарантией правительства Японии, и гранта в $162,5 млн от донорского Целевого фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины.

Впоследствии ожидается дополнительное финансирование до $800 млн от Всемирного банка и партнеров в виде кредитных гарантий, грантов и других взносов.

Проект HOPE будет внедряться Министерством восстановления и является четвертым рамочным проектом Всемирного банка, утвержденным для Украины в этом году.

После начала большой войны Всемирный банк при поддержке доноров мобилизовал более $37 млрд экстренного финансирования в поддержку Украины. Эта помощь позволила правительству Украины предоставлять основные государственные услуги более чем 13 млн украинцев.