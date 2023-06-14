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Программу компенсации за разрушенное жилье єВідновлення расширят на подтопленные регионы

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2023, 16:02
Программу компенсации за разрушенное жилье єВідновлення расширят на подтопленные регионы - Фото
Фото: ГСЧС / Telegram

Программу компенсации за разрушенное жилье єВідновлення расширят на регионы, подтопленные после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.   

"Программа єВідновлення стопроцентно будет работать для подтопленных регионов. В настоящее время ОВА определяют зону подтопления", – подтвердила Верещук в эфире телемарафона. 

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Вице-премьер добавила, что в Херсонской области определено 35 таких населенных пунктов. 

По ее словам, жители пострадавших населенных пунктов могут рассчитывать на компенсацию за жилье, которое уничтожено в результате подрыва Каховской ГЭС. 

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Правительством уже принято соответствующее решение по расширению программы, уточнила Верещук. 

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Роман Брыль
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