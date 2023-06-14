Программу компенсации за разрушенное жилье єВідновлення расширят на подтопленные регионы
14.06.2023, 16:02
Фото: ГСЧС / Telegram
Программу компенсации за разрушенное жилье єВідновлення расширят на регионы, подтопленные после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.
"Программа єВідновлення стопроцентно будет работать для подтопленных регионов. В настоящее время ОВА определяют зону подтопления", – подтвердила Верещук в эфире телемарафона.
Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном
Вице-премьер добавила, что в Херсонской области определено 35 таких населенных пунктов.
По ее словам, жители пострадавших населенных пунктов могут рассчитывать на компенсацию за жилье, которое уничтожено в результате подрыва Каховской ГЭС.
Читайте также
Правительством уже принято соответствующее решение по расширению программы, уточнила Верещук.
- 17 мая 2023 года Кабмин выделил 4,4 млрд грн на єВідновлення. 10 000 украинцев подали заявки на компенсации.
- 30 мая Кабмин запустил второй этап єВідновлення – компенсации за полностью разрушенное жилье.
- 8 июня стартовали первые выплаты за поврежденное жилье по программе єВідновлення.
Подписывайтесь на рассылки LIGA.net – только главное в вашей почте
Последние новости
Комментарии