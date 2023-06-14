Программу компенсации за разрушенное жилье єВідновлення расширят на подтопленные регионы

Программу компенсации за разрушенное жилье єВідновлення расширят на регионы, подтопленные после подрыва Каховской ГЭС. Об этом сообщила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

"Программа єВідновлення стопроцентно будет работать для подтопленных регионов. В настоящее время ОВА определяют зону подтопления", – подтвердила Верещук в эфире телемарафона.

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Вице-премьер добавила, что в Херсонской области определено 35 таких населенных пунктов.

По ее словам, жители пострадавших населенных пунктов могут рассчитывать на компенсацию за жилье, которое уничтожено в результате подрыва Каховской ГЭС.

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Правительством уже принято соответствующее решение по расширению программы, уточнила Верещук.

17 мая 2023 года Кабмин выделил 4,4 млрд грн на єВідновлення. 10 000 украинцев подали заявки на компенсации.

30 мая Кабмин запустил второй этап єВідновлення – компенсации за полностью разрушенное жилье.

8 июня стартовали первые выплаты за поврежденное жилье по программе єВідновлення.

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