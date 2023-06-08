Стартовали первые выплаты за поврежденное жилье по программе єВідновлення
08.06.2023, 16:50
Разрушенное жилье (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)
Первые восемь украинцев уже получают компенсацию для ремонта поврежденного из-за войны жилья по программе государственной помощи єВідновлення. Об этом вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил на форуме "Диалоги о восстановлении Украины", организованном изданием NV.
"Сегодня важный день, потому что первые восемь человек уже получают компенсацию по программе єВідновлення через Дію, – сказал он.
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Кубраков добавил, что все еще продолжается работа над программой компенсаций за полностью уничтоженное в результате российского вторжения жилье.
"Считаем, что люди уже должны начинать получать компенсацию, чтобы иметь возможность построить новое жилье", – добавил вице-премьер.
- 10 мая 2023 года украинцы массово начали регистрироваться онлайн в єВідновлення. Система дала сбой. Стабилизировать работу системы удалось на следующий день.
- 17 мая Кабмин выделил 4,4 млрд грн на єВідновлення. 10 000 украинцев подали заявки на компенсации.
- 26 мая Кабмин утвердил механизм создания комиссий по выплате компенсаций по программе "єВідновлення".
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