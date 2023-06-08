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Стартовали первые выплаты за поврежденное жилье по программе єВідновлення

Цей матеріал також доступний українською
08.06.2023, 16:50
Стартовали первые выплаты за поврежденное жилье по программе єВідновлення - Фото
Разрушенное жилье (Фото: 93 ОМБр Холодный Яр)

Первые восемь украинцев уже получают компенсацию для ремонта поврежденного из-за войны жилья по программе государственной помощи єВідновлення. Об этом вице-премьер по восстановлению – министр развития общин, территорий и инфраструктуры Александр Кубраков сообщил на форуме "Диалоги о восстановлении Украины", организованном изданием NV.

"Сегодня важный день, потому что первые восемь человек уже получают компенсацию по программе єВідновлення через Дію, – сказал он.

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Кубраков добавил, что все еще продолжается работа над программой компенсаций за полностью уничтоженное в результате российского вторжения жилье.

"Считаем, что люди уже должны начинать получать компенсацию, чтобы иметь возможность построить новое жилье", – добавил вице-премьер.

Наталия Софиенко
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