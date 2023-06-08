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Стартували перші виплати за пошкоджене житло за програмою єВідновлення

Этот материал также доступен на русском
08.06.2023, 16:50
Стартували перші виплати за пошкоджене житло за програмою єВідновлення - Фото
Зруйноване помешкання (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)

Перші вісім українців вже отримують компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги єВідновлення. Про це віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив на форумі "Діалоги про відновлення України", організованому виданням NV.

"Сьогодні важливий день, тому що перші вісім людей вже отримують компенсацію за програмою "єВідновлення" через "Дію", – сказав він.

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Кубраков додав, що все ще продовжується робота над програмою компенсацій за повністю знищене внаслідок російського вторгнення житло.

"Вважаємо, що люди вже повинні починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість збудувати нове житло", – додав віцепрем'єр.

Наталія Софієнко
компенсаціяжитлоєВідновлення
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