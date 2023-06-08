Стартували перші виплати за пошкоджене житло за програмою єВідновлення
08.06.2023, 16:50
Зруйноване помешкання (Фото: 93 ОМБр Холодний Яр)
Перші вісім українців вже отримують компенсацію для ремонту пошкодженого через війну житла за програмою державної допомоги єВідновлення. Про це віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков повідомив на форумі "Діалоги про відновлення України", організованому виданням NV.
"Сьогодні важливий день, тому що перші вісім людей вже отримують компенсацію за програмою "єВідновлення" через "Дію", – сказав він.
Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе
Кубраков додав, що все ще продовжується робота над програмою компенсацій за повністю знищене внаслідок російського вторгнення житло.
"Вважаємо, що люди вже повинні починати отримувати компенсацію, щоб мати можливість збудувати нове житло", – додав віцепрем'єр.
- 10 травня 2023 року українці масово почали реєструватися онлайн у єВідновлення. Система дала збій. Стабілізувати роботу системи вдалося наступного дня.
- 17 травня Кабмін виділив 4,4 млрд грн на єВідновлення. 10 тисяч українців подали заявки на компенсації.
- 26 травня Кабмін затвердив механізм створення комісій із виплати компенсацій за програмою "єВідновлення".
Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини
Останні новини
Коментарі