RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Програму компенсації за зруйноване житло єВідновлення розширять на підтоплені регіони

Этот материал также доступен на русском
14.06.2023, 16:02
Програму компенсації за зруйноване житло єВідновлення розширять на підтоплені регіони - Фото
Фото: ДСНС / Telegram

Програму компенсації за зруйноване житло єВідновлення розширять на регіони, підтоплені після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

"Програма єВідновлення стовідсотково працюватиме для підтоплених регіонів. Наразі ОВА визначають зону підтоплень", – підтвердила Верещук в ефірі телемарафону.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Віцепрем'єрка додала, що в Херсонській області визначено 35 таких населених пунктів.

За її словами, мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло, яке знищено внаслідок підриву Каховської ГЕС.

Читайте також
В Україні запустили програму компенсації за пошкоджене житло єВідновлення: інструкція

Урядом вже ухвалено відповідне рішення щодо розширення програми, уточнила Верещук.

Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті
Роман Бриль
компенсаціїкаховська гесзруйноване житлоєВідновлення
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 