Програму компенсації за зруйноване житло єВідновлення розширять на підтоплені регіони

Програму компенсації за зруйноване житло єВідновлення розширять на регіони, підтоплені після підриву Каховської ГЕС. Про це повідомила віцепрем'єр-міністерка Ірина Верещук.

"Програма єВідновлення стовідсотково працюватиме для підтоплених регіонів. Наразі ОВА визначають зону підтоплень", – підтвердила Верещук в ефірі телемарафону.

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Віцепрем'єрка додала, що в Херсонській області визначено 35 таких населених пунктів.

За її словами, мешканці постраждалих населених пунктів можуть розраховувати на компенсацію за житло, яке знищено внаслідок підриву Каховської ГЕС.

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Урядом вже ухвалено відповідне рішення щодо розширення програми, уточнила Верещук.

17 травня 2023 року Кабмін виділив 4,4 млрд грн на єВідновлення. 10 000 українців подали заявки на компенсації.

30 травня Кабмін запустив другий етап єВідновлення – компенсації за повністю зруйноване житло.

8 червня стартували перші виплати за пошкоджене житло за програмою єВідновлення.

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