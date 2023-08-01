Стартовал второй этап выплат компенсаций за уничтоженное жилье
С 1 августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.
Владельцы уничтоженного жилья смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение "Дия".
Получить компенсацию смогут только единоличные собственники жилья, которое:
- разрушено в результате боевых действий после 24 февраля,
-️ не подлежит восстановлению,
- размещено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.
Чтобы подать заявление для начала нужно подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если такое еще не было подано).
После этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой "єВідновлення" в приложении "Дия".
Для подачи заявления требуется: выбрать льготную категорию, (если такая есть), предоставить контактные данные, заказать справку о несудимости в "Дие".
Поданные заявления будут рассматривать специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Эти комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.
Впоследствии будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦНАП, нотариуса и орган социальной защиты.
Сама компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках или инвестиции в будущую недвижимость.
Следующим этапом развития программы помощи будет выплата средств на строительство нового частного дома на собственном земельном участке. Соответствующий механизм разрабатывается Мининфраструктуры.
- 8 июня 2023 года стартовали первые выплаты за поврежденное жилье по программе "єВідновлення".
- 14 июня программу компенсации за разрушенное жилье "єВідновлення" расширили на подтопленные регионы.
- 1 августа программу "єОселя" расширили для большего числа украинцев.
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