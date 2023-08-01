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Стартовал второй этап выплат компенсаций за уничтоженное жилье

Цей матеріал також доступний українською
01.08.2023, 16:09
Стартовал второй этап выплат компенсаций за уничтоженное жилье - Фото
Разрушенное жилье (Фото: 93 ОМБр ''Холодный Яр'')

С 1 августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Владельцы уничтоженного жилья смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение "Дия". 

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Получить компенсацию смогут только единоличные собственники жилья, которое: 

- разрушено в результате боевых действий после 24 февраля,

-️ не подлежит восстановлению,

- размещено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий. 

Чтобы подать заявление для начала нужно подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если такое еще не было подано). 

После этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой "єВідновлення" в приложении "Дия". 

Для подачи заявления требуется: выбрать льготную категорию, (если такая есть), предоставить контактные данные, заказать справку о несудимости в "Дие". 

Поданные заявления будут рассматривать специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Эти комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации. 

Впоследствии будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦНАП, нотариуса и орган социальной защиты. 

Сама компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках или инвестиции в будущую недвижимость. 

Следующим этапом развития программы помощи будет выплата средств на строительство нового частного дома на собственном земельном участке. Соответствующий механизм разрабатывается Мининфраструктуры. 

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Роман Брыль
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