Стартовал второй этап выплат компенсаций за уничтоженное жилье

С 1 августа стартовал второй этап реализации государственной программы по обеспечению жильем украинцев, чье жилье было повреждено или уничтожено в результате вооруженной агрессии РФ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры.

Владельцы уничтоженного жилья смогут подать заявление на получение компенсации для приобретения новой квартиры или дома. Сделать это можно через приложение "Дия".

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Получить компенсацию смогут только единоличные собственники жилья, которое:

- разрушено в результате боевых действий после 24 февраля,

-️ не подлежит восстановлению,

- размещено на неоккупированной территории и не в зоне активных боевых действий.

Чтобы подать заявление для начала нужно подать информационное сообщение о поврежденном и уничтоженном недвижимом имуществе (если такое еще не было подано).

После этого подать заявление на получение компенсации, воспользовавшись услугой "єВідновлення" в приложении "Дия".

Для подачи заявления требуется: выбрать льготную категорию, (если такая есть), предоставить контактные данные, заказать справку о несудимости в "Дие".

Поданные заявления будут рассматривать специальные комиссии, созданные при органах местного самоуправления. Эти комиссии будут обследовать уничтоженное жилье и принимать решение о предоставлении компенсации.

Впоследствии будет открыта возможность подачи заявления на получение компенсации через ЦНАП, нотариуса и орган социальной защиты.

Сама компенсация будет предоставляться заявителям в форме электронного жилищного сертификата. Его можно будет использовать для покупки жилья на первичном или вторичном рынках или инвестиции в будущую недвижимость.

Следующим этапом развития программы помощи будет выплата средств на строительство нового частного дома на собственном земельном участке. Соответствующий механизм разрабатывается Мининфраструктуры.

8 июня 2023 года стартовали первые выплаты за поврежденное жилье по программе "єВідновлення".

14 июня программу компенсации за разрушенное жилье "єВідновлення" расширили на подтопленные регионы.

1 августа программу "єОселя" расширили для большего числа украинцев.



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