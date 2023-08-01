Стартував другий етап виплат компенсацій за знищене житло

З 1 серпня стартував другий етап реалізації державної програми щодо забезпечення житлом українців, чиє житло було пошкоджено або знищено внаслідок збройної агресії РФ. Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

Власники знищеного житла матимуть змогу подати заяву на отримання компенсації для придбання нової квартири чи будинку. Зробити це можна через застосунок "Дія".

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес у Telegram: коротко про важливе

Отримати компенсацію зможуть лише одноосібні власники житла, яке:

- зруйновано через бойові дії після 24 лютого,

-️ не підлягає відновленню,

- розміщено на неокупованій території та не в зоні активних бойових дій.

Щоб подати заяву для початку потрібно подати інформаційне повідомлення про пошкоджене та знищене нерухоме майно (якщо таке ще не було подано).

Після цього подати заяву на отримання компенсації, скориставшись послугою "єВідновлення" у застосунку "Дія".

Для подання заяви потрібно: вибрати пільгову категорію, (якщо така є), надати контактні дані, замовити довідку про несудимість в "Дії".

Подані заяви розглядатимуть спеціальні комісії, створені при органах місцевого самоврядування. Ці комісії обстежуватимуть знищене житло та ухвалюватимуть рішення про надання компенсації.

Згодом буде відкрито можливість подання заяви на отримання компенсації через ЦНАП, нотаріуса та орган соціального захисту.

Сама компенсація надаватиметься заявникам у формі електронного житлового сертифіката. Його можна буде використовувати для придбання житла на первинному чи вторинному ринках або інвестиції у майбутню нерухомість.

Наступним етапом розвитку програми допомоги буде виплата коштів на будівництво нового приватного будинку на власній земельній ділянці. Відповідний механізм розробляється Мінінфраструктурою.

8 червня 2023 року стартували перші виплати за пошкоджене житло за програмою "єВідновлення".

14 червня програму компенсації за зруйноване житло "єВідновлення" розширили на підтоплені регіони.

1 серпня програму "єОселя" розширили для більшої кількості українців.





Підписуйтесь на розсилки LIGA.net – лише головне у вашій пошті