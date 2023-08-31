Світовий банк оголосив про допомогу Україні на екстрені ремонти житла – хто отримає

Світовий банк виділив Україні $232 млн допомоги на терміновий ремонт пошкодженого внаслідок російського вторгнення житла. Це перший транш у межах проєкту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей (HOPE)", повідомила пресслужба банку.

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Компенсацію отримають понад 100 000 родин.

"Проєкт HOPE допоможе тисячам українських родин отримати кошти, щоб розпочати ремонт своїх домівок до настання зими. Проєкт також підтримає уряд України у створенні основ для стійкої, інклюзивної та зеленої відбудови – це колосальне завдання, яке потребуватиме часу та значної міжнародної підтримки", – сказала віцепрезидентка Світового банку у справах Європи та Центральної Азії Антонелла Бассані.

За підрахунками Світового банку, житловий сектор України внаслідок війни зазнав прямої шкоди на понад $50 млрд. Проєкт HOPE покликаний допомогти відремонтувати приблизно ті дві третини пошкоджених житлових будинків, які вважаються придатними для ремонту.

Гроші передбачені для компенсації за ремонт (заміна розбитих через обстріли вікон чи ремонт даху) власникам пошкодженого житла. Йдеться про близько 98 000 окремих будинків і 8000 помешкань у 160 багатоквартирних житлових будинках у п'яти регіонах.

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Фінансування проєкту складається з позики Міжнародного банку реконструкції та розвитку у розмірі $70 млн, забезпеченої гарантією уряду Японії, та гранту у $162,5 млн від донорського Цільового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України.

Згодом очікується додаткове фінансування до $800 млн від Світового банку та партнерів у вигляді кредитних гарантій, грантів та інших внесків.

Проєкт HOPE впроваджуватиметься Міністерством відновлення і є четвертим рамковим проєктом Світового банку, затвердженим для України цього року.

Після початку великої війни Світовий банк за підтримки донорів мобілізував понад $37 млрд екстреного фінансування на підтримку України. Ця допомога дозволила уряду України надавати основні державні послуги понад 13 млн українців.