Курс лиры в Турции обновил исторический минимум – уже 30 за доллар

Курс турецкой валюты два года назад – 13,8 USD/TRY, год назад – 18,8 USD/TRY, сейчас – 30 USD/TRY

Фото: EPA

Турецкая лира в четверг, 11 января, опустилась до самого низкого уровня в своей новейшей истории – более 30 лир за доллар США, пишет Reuters.

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После переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мае прошлого года турецкие власти отказались от неортодоксальной политики низких процентных ставок, обратившись к жесткой монетарной политике и ослабив контроль за валютным курсом. Таким образом они пытаются справиться со сверхвысокой инфляцией, но пока ей это не удается. В декабре она составила около 65%.

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С лета 2023 года учетная ставка в Турции выросла на 34 процентных пункта до 42,5%.

Современная турецкая лира была введена в обращение в 2005 году в результате реформы, направленной на стабилизацию экономической ситуации в Турции. Была проведена деноминация, при которой 1 новая лира была заменена на 1 миллион старых лир.