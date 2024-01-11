Курс лиры в Турции обновил исторический минимум – уже 30 за доллар
Турецкая лира в четверг, 11 января, опустилась до самого низкого уровня в своей новейшей истории – более 30 лир за доллар США, пишет Reuters.
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После переизбрания президента Реджепа Тайипа Эрдогана в мае прошлого года турецкие власти отказались от неортодоксальной политики низких процентных ставок, обратившись к жесткой монетарной политике и ослабив контроль за валютным курсом. Таким образом они пытаются справиться со сверхвысокой инфляцией, но пока ей это не удается. В декабре она составила около 65%.
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Современная турецкая лира была введена в обращение в 2005 году в результате реформы, направленной на стабилизацию экономической ситуации в Турции. Была проведена деноминация, при которой 1 новая лира была заменена на 1 миллион старых лир.
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- Турецкий экспорт в 2023 году достиг рекордного уровня в $255,8 млрд. Это также исторический рекорд для страны.