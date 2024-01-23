Центробанк Турции заканчивает цикл повышений учетной ставки. Инфляция пойдет на спад

В Турции уверены, что инфляция замедлится с текущих 65% до 36% к концу года

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Центральный банк Турции в четверг, 25 января, в последний раз повысит учетную ставку до 45% и на этом закончит цикл повышений ставки, начатый в июне прошлого года для борьбы с высокой инфляцией. Об этом пишет издание Daily Sabbah со ссылкой на опросы аналитиков, проведенными агентствами Reuters и Anadolu.

За полгода ЦБ Турции повысил ключевую ставку на 3400 базисных пунктов до текущих 42,5%.

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После переизбрания Реджепа Эрдогана президентом страны в мае 2023 года, Центробанк отказался от многолетней практики снижения учетной ставки. Новое руководство ЦБ перешло к ужесточению монетарной политики, чтобы сдержать инфляцию, сократить торговый дефицит, увеличить иностранные инвестиции, восстановить валютные резервы и стабилизировать национальную валюту.

"Мы ожидаем, что процентные ставки достигнут пика на уровне 45%, при этом снижение ставок, как ожидается, начнется только в 2025 году", — цитирует издание заявление аналитиков банка UniCredit.

В начале января глава Центробанка Хафизе Эркан, заявила, что рассчитывает "как можно скорее завершить цикл ужесточения" и что политика ЦБ "значительно близка к уровню, необходимому для установления курса дефляции".

В декабре 2023 года уровень инфляции в Турции составил 65%. По прогнозам Центробанка в мае инфляция ускорится до 70-75%, после чего начнется замедление до 36% на конец 2024 года. В 2025 году инфляция замедлится до 26% и до 18% к концу 2026 года.

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