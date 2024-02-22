Інфляція у ЄС сповільнилася до 3,1%, у єврозоні до 2,8% – Євростат

У Данії та Італії рівень інфляції опустився нижче 1%

Фото: depositphotos.com

Річний рівень інфляції у Євросоюзі знизився до 3,1% у січні порівняно з 3,4% у грудні минулого року. Роком раніше рівень інфляції у ЄС становив 10%, повідомляє Євростат.

У єврозоні інфляція сповільнилася до 2,8% у річному вираженні у січні 2024 року порівняно з 2,9% у грудні. Роком раніше цей показник становив 8,6%.

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У січні найбільший внесок у річний рівень інфляції в єврозоні зробили послуги (+1,73 в.п.), харчові продукти, алкоголь та тютюнові вироби (+1,13 в.п.), неенергетичні промислові товари (+0,53 в.п.).

Джерело: Євростат

Найнижчі річні показники були зареєстровані в Данії, Італії (по 0,9%), Латвії, Литві та Фінляндії (по 1,1%).

Найвищі річні показники зафіксовано у Румунії (7,3%), Естонії (5%) та Хорватії (4,8%).

Порівняно з груднем річна інфляція знизилася в п'ятнадцятьох державах-членах ЄС, залишилася стабільною в одній і зросла в одинадцяти.

Джерело: Євростат

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