Инфляция в ЕС замедлилась до 3,1%, в еврозоне до 2,8% – Евростат
Годовой уровень инфляции в Евросоюзе снизился до 3,1% в январе по сравнению с 3,4% в декабре прошлого года. Годом ранее уровень инфляции в ЕС составлял 10%, сообщает Евростат.
В еврозоне инфляция замедлилась до 2,8% в годовом выражении в январе 2024 года по сравнению с 2,9% в декабре. Годом ранее этот показатель составлял 8,6%.
В январе наибольший вклад в годовой уровень инфляции в еврозоне внесли услуги (+1,73 п.п.), продукты питания, алкоголь и табачные изделия (+1,13 п.п.), неэнергетические промышленные товары (+0,53 п.п.)
Самые низкие годовые показатели были зарегистрированы в Дании, Италии (по 0,9%), Латвии, Литве и Финляндии (по 1,1%).
Самые высокие годовые показатели зафиксированы в Румынии (7,3%), Эстонии (5%) и Хорватии (4,8%).
По сравнению с декабрем годовая инфляция снизилась в пятнадцати государствах-членах ЕС, осталась стабильной в одной и выросла в одиннадцати.
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