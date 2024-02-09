Годовая инфляция в январе замедлилась до 4,7%: что подорожало и подешевело больше всего

Госстат назвал уровень инфляции в Украине. Она продолжает замедляться и по прогнозу НБУ должна оставаться низкой до середины года

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Инфляция на потребительском рынке Украины в январе 2024 года по сравнению с декабрем составила 0,4%, а к январю прошлого года – 4,7%. Об этом сообщила Государственная служба статистики.

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Это меньше, чем в декабре, когда цены за месяц выросли на 0,7%.

В первый месяц 2024 года больше всего подорожали овощи (на 16,8%) и фрукты (на 4,5%). В то же время на 8,4% подешевели яйца, и сейчас они почти на 20% дешевле, чем год назад.

Одежда и обувь в январе подешевели на 5,6% и 5,5% соответственно.