Річна інфляція у січні сповільнилась до 4,7%: що подорожчало і подешевшало найбільше
Інфляція на споживчому ринку України у січні 2024 року порівняно з груднем становила 0,4%, а до січня минулого року – 4,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.
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Це менше, ніж у грудні, коли ціни за місяць зросли на 0,7%.
Протягом першого місяця 2024 року найбільше подорожчали овочі (на 16,8%) та фрукти (на 4,5%). Водночас на 8,4% подешевшали яйця, і зараз вони майже на 20% дешевші, ніж були рік назад.
Одяг і взуття у січні подешевшали на 5,6% і 5,5% відповідно.
- Нацбанк у жовтні прогнозував, що інфляція за рік буде на рівні 5,8%, але вона сповільнилась до 5,1%.
- Зараз НБУ прогнозує, що у 2024 році інфляція прискориться до 8,6%. У перші місяці року вона залишатиметься близькою до поточних рівнів, а зростання почнеться з другого півріччя. Прискорення інфляції відбудеться через вичерпання ефекту впливу надсприятливих погодних умов на пропозицію продовольства та зростання витрат бізнесу, зокрема на оплату праці.
- Після зниження ризиків безпеки у 2025 році інфляція має сповільнитися до 5,8%.