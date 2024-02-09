Річна інфляція у січні сповільнилась до 4,7%: що подорожчало і подешевшало найбільше

Держстат назвав рівень інфляції в Україні. Вона продовжує сповільнюватися і за прогнозом НБУ має залишатися низькою до середини року

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Інфляція на споживчому ринку України у січні 2024 року порівняно з груднем становила 0,4%, а до січня минулого року – 4,7%. Про це повідомила Державна служба статистики.

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Це менше, ніж у грудні, коли ціни за місяць зросли на 0,7%.

Протягом першого місяця 2024 року найбільше подорожчали овочі (на 16,8%) та фрукти (на 4,5%). Водночас на 8,4% подешевшали яйця, і зараз вони майже на 20% дешевші, ніж були рік назад.

Одяг і взуття у січні подешевшали на 5,6% і 5,5% відповідно.