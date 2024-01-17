Инфляция в Великобритании неожиданно повысилась до 4% – причина

Наибольший вклад в рост внесли цены на алкоголь и табачные изделия, главным образом из-за повышения пошлин

Фото: EPA

Годовой уровень инфляции в Великобритании неожиданно вырос до 4,2% в декабре 2023 года с почти двухлетнего минимума в 3,9% в ноябре. Об этом свидетельствуют данные Национального управления статистики.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

Это первое увеличение уровня инфляции с февраля 2023 года. Наибольший вклад в рост внесли цены на алкоголь и табачные изделия (12,9% против 10,2%), главным образом из-за повышения пошлин. Цены на табак выросли на 16% за год.

Стоимость покупки алкоголя и табака внесла самый большой вклад в инфляцию с 2006 года, отмечает The Guardian.

Вместе с тем, рост цен на продукты питания и безалкогольные напитки замедлился (8% против 9,2%), в основном за счет молока, сыра и яиц.

Базовая инфляция, которая исключает волатильные статьи, в том числе энергоносители, продукты питания, алкоголь и табак, осталась неизменной на уровне 5,1%. Инфляция в сфере услуг незначительно выросла – с 6,1% до 6,2%.

Возобновление стабильного экономического роста в Великобритании прогнозируют не раньше начала 2025 года, писало ВВС в декабре прошлого года. Сообщалось, что экономика страны упала на 0,3% в октябре после двух месяцев роста.

Основной фактор, повлиявший на резкое падение экономики, – значительное сокращение потребительских расходов, которое является следствием политики Банка Англии по повышению процентных ставок. Вплоть до сентября Банк Англии повышал процентные ставки 14 раз подряд, пытаясь замедлить инфляцию. Ставки находятся на 15-летнем максимуме в 5,25%.