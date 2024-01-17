Інфляція у Великій Британії несподівано підвищилася до 4% – причина

Найбільший внесок у зростання зробили ціни на алкоголь та тютюнові вироби, головним чином через підвищення мит

Фото: EPA

Річний рівень інфляції у Великій Британії несподівано зріс до 4,2% у грудні 2023 року з майже дворічного мінімуму у 3,9% у листопаді. Про це свідчать дані Національного управління статистики.

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Це перше збільшення рівня інфляції з лютого 2023 року. Найбільший внесок у зростання зробили ціни на алкоголь та тютюнові вироби (12,9% проти 10,2%), головним чином через підвищення мит. Ціни на тютюн зросли на 16% за рік.

Вартість купівлі алкоголю та тютюну зробила найбільший внесок в інфляцію з 2006 року, зазначає The Guardian.

Водночас зростання цін на харчові продукти та безалкогольні напої сповільнилося (8% проти 9,2%), в основному коштом молока, сиру та яєць.

Базова інфляція, яка виключає волатильні статті, включно з енергоносіями, харчовими продуктами, алкоголем та тютюном, залишилася незмінною на рівні 5,1%. Інфляція у сфері послуг трохи зросла – з 6,1% до 6,2%.

Відновлення стабільного економічного зростання у Великій Британії прогнозують не раніше початку 2025 року, писало ВВС торік у грудні. Повідомлялося, що економіка країни впала на 0,3% у жовтні після двох місяців зростання.

Основний чинник, який вплинув на різке падіння економіки, – значне скорочення споживчих витрат, що є наслідком політики Банку Англії підвищення процентних ставок. Аж до вересня Банк Англії підвищував відсоткові ставки 14 разів поспіль, намагаючись сповільнити інфляцію. Ставки знаходяться на 15-річному максимумі 5,25%.