У Британії несподіване падіння економіки. Люди стали витрачати менше грошей

Відновлення стабільного економічного зростання у Великій Британії прогнозують не раніше початку 2025 року

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Економіка Великої Британії впала на 0,3% у жовтні після двох місяців зростання. Про це пише ВВС із посиланням на дані державного статистичного відомства.

Напередодні публікації офіційних даних більшість економістів прогнозували падіння економіки максимум на 0,1%.

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Скорочення ВВП викликане зниженням економічної активності в секторі послуг, обробній промисловості та будівництві.

Також постраждали роздрібна торгівля та сектор туризму через несприятливі погодні умови у жовтні, коли у Великій Британії вирував шторм "Бабет".

Основний фактор, що вплинув на різке падіння економіки, — значне скорочення споживчих витрат, яке є наслідком політики Банку Англії щодо підвищення облікових ставок, зазначають у ВВС.

Аж до вересня Банк Англії підвищував облікові ставки 14 разів поспіль, намагаючись сповільнити інфляцію.

Ставки є на 15-річному максимумі у 5,25%.

Очікується, що Банк Англії не підвищуватиме процентні ставки на своєму наступному засіданні у четвер, 14 грудня і навряд чи почне їх знижувати доти, доки інфляція (4,6% зараз) не наблизиться до цільового показника у 2%.

Відновлення стабільного економічного зростання у Великій Британії прогнозують не раніше початку 2025 року.

Джерело: ВВС

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