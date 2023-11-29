Економіка США зростає швидше, ніж очікувалося: уточнені дані щодо ВВП за третій квартал

У США найвищий показник темпів економічного зростання з кінця 2021 року

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Економіка США зросла у третьому кварталі на 5,2% у річному обчисленні, а не на 4,9%, як повідомлялося раніше. Про це пише агентство Reuters із посиланням на уточнені дані Бюро економічного аналізу Міністерства торгівлі США.

Це найвищий показник темпів економічного зростання із четвертого кварталу 2021 року.

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Економіка США показала зростання у 2,1% у другому кварталі.

Перегляд у бік підвищення відобразив збільшення інвестицій у бізнес, державні та місцеві бюджети, житлове будівництво.

Зростання споживчих витрат, на які припадає понад дві третини економічної активності США, хоч і сповільнилося, але залишається на стабільному рівні у 3,6%.

Водночас попередні дані щодо четвертого кварталу показують уповільнення споживчих витрат. Роздрібні продажі у жовтні впали вперше за сім місяців.

Збільшення кількості робочих місць сповільнилося у жовтні, а рівень безробіття зріс майже до дворічного максимуму у 3,9%.

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